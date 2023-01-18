На площади Восстания Nissan сбил пешеходов, но уйти от правосудия не смог

Днем 17 января сотрудники петербургской Госавтоинспекции задержали водителя Nissan, который скрылся с места аварии, произошедшей в Центральном районе города. Серьезных травм никто из сбитых им пешеходов не получил.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 15:10 у 2-го дома по площади Восстания.

«Место аварии пострадавшие граждане покинули самостоятельно, однако позже одна из женщин обратилась в медицинское учреждение», – уточнили в сообщении, отметив, что между происшествием и задержанием произошло меньше трех часов.

Уже в 17:50 автоинспекторы задержали 42-летнего водителя Nissan Almera в Приморском районе на пересечении Долгоозерной и Планерной улиц. В отношении нарушителя составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, уходя от полицейской погони, мигрант на каршеринге снес ограждение и уронил машину в Фонтанку

авария госавтоинспекция дтп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 19 января объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий
В Петербурге презентовали новую модель городского трамвая
В Петербурге из пункта выдачи вынесли 30 Айфонов
Роскачество: возможность не платить за ЖКХ — миф
В Петербурге будут судить телефонных мошенников, укравших больше 90 млн рублей
Российский рынок не досчитался трети международных брендов в 2023 год
Начальную военную подготовку школьников одобрило 60% россиян
Эксперты рассказали, в какой сфере петербуржцу проще всего найти работу