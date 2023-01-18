На площади Восстания Nissan сбил пешеходов, но уйти от правосудия не смог

Днем 17 января сотрудники петербургской Госавтоинспекции задержали водителя Nissan, который скрылся с места аварии, произошедшей в Центральном районе города. Серьезных травм никто из сбитых им пешеходов не получил.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 15:10 у 2-го дома по площади Восстания.

«Место аварии пострадавшие граждане покинули самостоятельно, однако позже одна из женщин обратилась в медицинское учреждение», – уточнили в сообщении, отметив, что между происшествием и задержанием произошло меньше трех часов.

Уже в 17:50 автоинспекторы задержали 42-летнего водителя Nissan Almera в Приморском районе на пересечении Долгоозерной и Планерной улиц. В отношении нарушителя составили протоколы об административном правонарушении.

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