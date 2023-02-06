Ирландский, но по-русски: В Петербурге стартовал выпуск виски от Ladoga

Группа компаний «Ladoga» запустила выпуск ирландского виски под своей собственной маркой на территории Санкт-Петербурга. Продукция будет производиться из зерновых и солодовых ирландских дистиллятов, которые выдерживают в дубовых бочках от трех лет и более.

Как заявил президент компании Вениамин Грабар, виски будут пользоваться спросом в связи с уходом многих производителей алкогольной продукции с российского рынка.

По его словам, объем импортируемой из страны продукции составляет почти 70%, при этом доля ирландского виски постепенно увеличивается.

Следует отметить, что группа «Ладога», состоящая из нескольких компаний, имеет собственную производственную площадку. Выручка АО «Ладога дистрибьюшен» в 2021 году увеличилась на 18% и составила почти 13 миллиардов рублей, сообщает Агентство Бизнес Новостей (АБН).

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в открытие «Сплетни бар by Anna Asti» на Конюшенной в Санкт-Петербурге выложено 20 миллионов рублей.