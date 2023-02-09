В Петербурге местный житель обвиняется в убийстве: он облил свою жертву кипятком

СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти расследует уголовное дело, возбужденное из-за найденного днём 7 февраля 2023 года в подъезде одного из домов по улице Бухарестской тела женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что следователям удалось задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 1970-го года рождения. Ему уже предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, мужчина из-за конфликта облил женщину горячей водой. Она получила термические ожоги, от чего и скончалась. Далее, обвиняемый переместил тело женщины на приквартирную площадку и скрылся с места происшествия.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Оранжевый уровень погодной опасности 10 февраля ввели в Петербурге
Кто спрятался — виноват: инспекторы за неделю расчистили 390 ...
МЧС: 10 февраля жителей Петербурга ждет сильный ветер до 23 м/с
Под завалами из-за землетрясения в Турции находится мать актера сериала ...
Никита Пресняков сменил имя для работы в Америке
В Петербурге местный житель обвиняется в убийстве: он облил свою жертву кипятком
В России выявлено свыше 12 тысяч заражений коронавирусом
Суд Санкт-Петербурга приступил к процедуре банкротства «Книжной лавки ...