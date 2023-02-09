В Петербурге местный житель обвиняется в убийстве: он облил свою жертву кипятком

СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти расследует уголовное дело, возбужденное из-за найденного днём 7 февраля 2023 года в подъезде одного из домов по улице Бухарестской тела женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что следователям удалось задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 1970-го года рождения. Ему уже предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, мужчина из-за конфликта облил женщину горячей водой. Она получила термические ожоги, от чего и скончалась. Далее, обвиняемый переместил тело женщины на приквартирную площадку и скрылся с места происшествия.