Залы ожидания в Пулково оказались неприспособленны к внутреннему туризму

В Петербурге анонсировали реконструкцию аэропорта Пулково. Стратегия рассчитана до 2060 года, однако точного плана пока нет. При этом воздушная гавань требует переустройства зала внутренних рейсов.

Петербургские власти сообщили о старте реализации второй очереди аэропорта Пулково. Воздушную гавань планируют расширить, однако реализацию проекта планируют растянуть до 2060 года. При этом есть некоторые моменты, которые стоило бы решить уже сейчас.

Как сообщает издание Мойка78, зал внутренних рейсов не способствует внутреннему туризму. Дело в том, что он слишком мал, чтобы вместить всех желающих путешествовать по России. При этом для вылетающих в зарубежные страны в распоряжении целый пустующий терминал.

Чтобы решить проблему достаточно поменять залы местами, считают журналисты издания. Такая «смена декораций» может стать простым, но эффективным решением.