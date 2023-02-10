Реконструированная из пивоваренного завода школа примет учеников в сентябре

Школа на Петровском проспекте, 33 примет учеников в сентябре. Два корпуса, один из которых — бывшие цеха «Баварии», будут разделены на старшую и младшую школы.

Школу на 1100 мест в Петроградском районе введут в эксплуатацию в августе текущего года, сообщили в пресс-службе городской администрации. Учебное заведение на Петровском проспекте, 33 строится за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

«Изюминкой» школы можно назвать цеха бывшей Конторы Пивоваренного завода «Бавария». Производственное здание перестраивают под старшеклассников, а для учеников помладше возведут новый корпус. Объекты соединят на уровне второго этажа надземными переходами, под которыми расположится проезд во внутренний двор.

Работы выполняет ООО «Лентехстрой», контракт с которым Фонд капитального строительства и реконструкции заключил в августе 2021 года.

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