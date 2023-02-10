Вечный студент: петербуржцам предложили бесплатно получить новую профессию

В рамках нацпроекта «Демография» жители Петербурга могут бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию. Заявки принимаются на портале «Работа России».

В Петербурге начался прием заявок на бесплатное обучение, которое позволит жителям города освоить новую профессию или повысить уже имеющиеся навыки. Как рассказали в пресс-службе Смольного, для будущих студентов доступны рабочие специальности, IT-сфера, менеджмент, делопроизводство, иностранный язык и другое.

В рамках национального проекта «Демография» бесплатно пройти обучение могут безработные, зарегистрированные Службе занятости, петербуржцы старше 50-ти, а также младше 35-ти лет. Кроме того, за учебную скамью могут сесть женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет или имеющих детей дошкольного возраста.

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