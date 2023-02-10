Непогода в Петербурге задержала шесть рейсов в Пулково

Пассажиры шести рейсов не могут вовремя вылететь из аэропорта Пулково. В это время в Петербурге бушует ветер до 23 м/с.

Пассажиры шести направлений в Пулково не могут вылететь вовремя. По данным онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы в Череповец, Стамбул, Архангельск, Мурманск, Самару, а также Якутск. Кроме того, еще один рейс в Стамбул, который должна была выполнить авиакомпания Turkish Airlines, отменен.

При этом, по данным на 15:45, идет посадка на два рейса в Москву, а также Калининград, Волгоград и Владивосток.

Отметим также, что ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что в Петербурге 10 февраля очень ветрено. Стихия «разгулялась» до 20 м/с, а в прибрежных районах — до 23 м/с.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что залы ожидания в Пулково оказались неприспособленны к внутреннему туризму.