Запоздалые рейсы на родину Деда Мороза организуют из Петербурга со 2 марта

Зима прошла, а вера в чудо осталась: регулярные авиарейсы из Петербурга в Великий Устюг запустят 2 марта. Однако путь будет нелегким — путешественникам предстоит ещё час ждать пересадку в Вологде.

Петербургские туристы смогут отправиться в путешествие до Великого Устюга. Так, со 2 марта между городами будет курсировать рейс с часовой пересадкой в Вологде. Как рассказали в городской администрации, вылеты будут осуществляться по вторникам и четвергам. Борт ЯК-40 два раза в неделю будет подниматься в небо в 11:10, а приземляться на родине Деда Мороза в 14:30.

Однако после новогодних праздников, когда туристы организовывали поездки к зимнему волшебнику, подобных рейсов не было.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что путешественники-одиночки предпочитают отдыхать в Петербурге. Однако Город на Неве уступил по «интровертности» Сочи.

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