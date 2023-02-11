Врачей Калининского района обязали работать по выходным и праздникам

В Калининском районе модернизировали систему медицинской помощи: специалисты теперь будут работать по выходным и праздникам, а главврачи искать деньги на оплату труда недостающим специалистам.

В Калининском районе скорректировали график работы поликлинических врачей. Теперь терапевты, офтальмологи, кардиологи и хирурги будут принимать пациентов в выходные и праздничные дни. «Для заполнения вакансий в поликлиниках, главврачам и отделу здравоохранения Калининского района поставлена задача изыскать в бюджете дополнительные средства», — указали в городской администрации.

«Изыскать» нужно будет достаточно много: в настоящее время в Смольном считают, что средняя зарплата врача составляет более ста тысяч рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в наступившем году в 38 поликлиниках Петербурга запланировали ремонт.