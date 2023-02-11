Педиатрический университет создал штаб для помощи студентам из Турции и Сирии

В Педиатрическом университете в Петербурге создали штаб, куда могут обратиться за помощью студенты из Турции и Сирии. В вузе числятся около 40 обучающихся из этих стран.

После землетрясения в Турции, которое также отразилось и на Сирии, спасатели продолжают вытаскивать из-под обломков людей. В настоящий момент число погибших, чьи тела вытащили из-под завалов, достигло 20 665 человек.

На фоне этих новостей в Педиатрическом университете Петербурга, где учатся около 40 студентов из Турции и Сирии, решили создать штаб для помощи учащимся.

«Вуз постарается, чтобы представители обеих стран не только учились вместе, но и были соседями по комнате в общежитии. Таким образом, считают в ректорате, они смогут больше общаться и помогать друг другу», — отметили в пресс-службе Минздрава России.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге до 13 февраля организован сбор гуманитарной помощи для жителей Сирии.

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