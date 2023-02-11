Более ста жителей Нарвской заставы вышли на защиту своих домов от сноса

Жители Нарвской заставы вышли на акцию в защиту своих домов от реновации. Поговорить с петербуржцами решились три руководителя ЗакСовских фракций.

В Петербурге в субботу, 11 февраля, более ста жителей Нарвской заставы вышли на улицу, чтобы защитить свои дома от реновации. Как сообщают организаторы движения «SOS СПб СНОС», поговорить с местными решились депутат от “Единой России” Павел Крупник, руководитель фракции КПРФ Роман Кононенко, замруководителя фракции “Яблоко” Борис Вишневский, а также депутат Нарвского округа Виталий Грязнов.

Собравшиеся записали видеообращение к спикеру ГосДумы Вячеславу Володину, руководителю комитета по культуре Елене Ямпольской и депутату Александру Хинштейну.

Напомним, что жители Нарвской заставы требуют Комитет по охране памятников признать ансамбль исторических зданий культурными объектами. Также СК РФ возбудил уголовное дело из-за намерений застройщика снести дома.

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