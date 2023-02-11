Владельцам неотреставрированной дачи Строгановых приготовились вручить иск

Петербургские власти готовят судебный иск к владельцам дачи Строгановых на Обводном канале. Собственники уже три года не могут выполнить обязательство по реставрации исторического здания.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) намерен подать в суд на владельца исторической дачи Строгановых на набережной Обводного канала, 134-136-138. Об этом журналистам издания «Петербургский дневник» рассказали сотрудники ведомства.

Так, архитектурный памятник требовалось отреставрировать до конца 2022 года, однако в КГИОП необходимые для начала работ документы так и не поступили. Собственник должен получить охранное обязательство, после чего до конца 2024 года выполнить реставрацию. Если в ближайшее время у компании не проснется «вдохновение», то его будут искать через суд.

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