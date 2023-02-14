Петербуржцы стали реже сходить с ума: Комздрав зафиксировал спад нервозности горожан

Петербуржцам все реже требуется госпитализация из-за проблем с психикой: с 2017 года количество «нервных» горожан в специальных медицинских учреждениях сократилось с 28 до 22 тысяч.

Петербуржцы прокачали свою психику за последние пять лет. Как рассказали в Комитете по здравоохранению города журналистам «Невских новостей», в 2022 году в специальные учреждения с психологическими проблемами попали 22 481 человек, в то время как в 2017 году насчитывалось 28 712 госпитализаций.

При этом расслабляться не стоит: в настоящий момент в городе на учете в психдиспансерах состоят 67 327 человек среди которых 14 343 подростка. Впереди весна — время традиционных обострений как физических, так и психологических недомоганий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что психолог Анастасия Морозова рассказала об одном из способов повлиять на свое психологическое здоровье.