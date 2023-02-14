Петербуржцы стали реже сходить с ума: Комздрав зафиксировал спад нервозности горожан

Петербуржцам все реже требуется госпитализация из-за проблем с психикой: с 2017 года количество «нервных» горожан в специальных медицинских учреждениях сократилось с 28 до 22 тысяч.

Петербуржцы прокачали свою психику за последние пять лет. Как рассказали в Комитете по здравоохранению города журналистам «Невских новостей», в 2022 году в специальные учреждения с психологическими проблемами попали 22 481 человек, в то время как в 2017 году насчитывалось 28 712 госпитализаций.

При этом расслабляться не стоит: в настоящий момент в городе на учете в психдиспансерах состоят 67 327 человек среди которых 14 343 подростка. Впереди весна — время традиционных обострений как физических, так и психологических недомоганий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что психолог Анастасия Морозова рассказала об одном из способов повлиять на свое психологическое здоровье.

медицина новости СПб психологические проблемы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы стали реже сходить с ума: Комздрав зафиксировал спад ...
Петербуржец получил срок в колонии за кражу икры на 12 млн рублей
Движение по площади Академика Лихачева ограничат до октября
Петербургских автолюбителей будут поджидать 80 новых паркоматов в ...
Исторический дом на улице Ленина стал региональным памятником
Госдума пожалуется миру на военно-биологическую деятельность США
Разыскиваемого мобилизованного гранатометчика задержали на Хасанской улице
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов при разборе завалов в Турции