Невеста из Петербурга обратилась в суд из-за пропавшего платья

Петербурженка пожаловалась в суд на свадебный салон, в котором выкупившей платье девушке не могут выдать заветный наряд. Оказалось, что «потерпевших невест» несколько.
Мировой судья зарегистрировал иск петербурженки к свадебному салону. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, истец ещё в 2020 году купила «тот самый» наряд, однако ИП продавца оказалось в процессе ликвидации. Платье невесты до сих пор находится у ответчика.
«Из телевизора и одного популярного ТГ-канала девушка узнала, что она такая не одна и «пострадавших невест» много. Связаться с ответчиком истец не смогла», — комментируют в пресс-службе.
Однако требования девушки оказались не по адресу: мировой судья посоветовала невесте обратиться в районный суд, который обязательно разберется.
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