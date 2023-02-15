ОЭЗ «Санкт-Петербург» расширится и перейдет на третью площадку

В этом году территория особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» расширится. Так, третья площадка появится в районе Парнаса.

В Петербурге прошло очередное заседание Координационной группы Оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности. На собрании решили, что особая экономическая зона «Санкт-Петербург» является лидером по выплате налогов.

В Смольном при этом заявили, что в текущем году зону расширят — третья площадка будет называться «Парнас». При этом на второй площадке «Новоорловская» в 2022 году завершилось строительство инновационного центра ОЭЗ на 18,6 тысяч «квадратов».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербургским предпринимателям предложили самостоятельно найти себе «опору» — в городе создан интернет-сервис по автоматическому подбору мер поддержки бизнеса в городе.