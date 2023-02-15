Градозащитники и следователи объединились в рамках дела о дачах Мюзера и Шауба

Петербургское отделение Следственного комитета России договорилось о сотрудничестве с градозащитниками, которые отстаивают две дачи: Мюзера в Зеленогорске и Шауба в Лахте.

В Петербурге в Следственном комитете приняли градозащитников Александра Кононова и Олега Мухина. Как рассказали в пресс-службе ведомства, неравнодушные петербуржцы пришли обсудить судьбу двух исторических дач.

«Градозащитники высказали обеспокоенность сохранением Дачи Мюзера — исторического деревянного особняка в Зеленогорске, построенного в конце XIX века, а также двухэтажной деревянной дачи В. В. Шауба, построенной в 1911-1913 гг. в Лахте», — отметили в СК РФ. По мнению обратившихся, собственники не хотят реставрировать объекты из-за чего дачи нужно передать в собственность государства.

Следователи согласились сотрудничать — в ближайшее время начнется проверка.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Бастрыкин поручил разобраться с десятилетним ожиданием КГИОПа реконструкции дачи Фаберже.