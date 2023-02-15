Движение по Колокольной улице ограничат до октября 2024 года

В Центральном районе с 17 февраля и до середины осени 2024 года будет ограничено движение по Колокольной улице.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщила о планах по закрытию или ограничению движения в разных районах Петербурга. Так, в Адмиралтейском районе с 17 февраля по 31 мая будет ограничено движение по улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Лермонтовского проспекта, а также Английскому проспекту и улице Союза Печатников.

Кроме того, Центральном районе с 17 февраля 2023 года по 9 октября 2024 сложнее будет проехать у дома 5 по Колокольной улице от Дмитровского переулка до Поварского переулка. Здесь рабочие будут устанавливать строительные леса и пешеходные галереи.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге 15 и 16 февраля ограничат движение в транспортном отсеке Невской стороны Комплекса защитных сооружений (КЗС).