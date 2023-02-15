Элитный алкоголь и зеленая лужайка: организация мероприятия от имени Беглова обойдется городу в 17,4 млн рублей

Мероприятие от имени губернатора Александра Беглова в рамках ПМЭФ-2023 обойдется Смольному в 17,4 млн рублей. Деньги потратят на элитный алкоголь и зеленую лужайку на 300 «квадратов».

В Петербурге ищут подрядчика, который займется организацией мероприятия имени Александра Беглова на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Проект на 17,4 млн рублей на сайте госзакупок нашла Мойка78.

На эти деньги исполнителю придется постараться для 1,5 тысяч гостей: всем нужно предоставить элитный алкоголь с припиской «Премиум», организовать столы с закусками, а также выстлать 300 квадратных метров пола искусственным газоном. Дополнять «пастораль» будут деревья в кадках.

Напомним, что в этом году ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня. Чтобы попасть на мероприятия, предпринимателям придется заплатить от 720 тысяч до миллиона рублей.