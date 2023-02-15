Роспотребнадзор начал расследование после вспышки кори в Петербурге

Петербургское отделение Роспотребнадзора подтвердило, что в настоящий момент в городе зарегистрировано уже четыре лабораторно-подтвержденных случая кори. Двое заболевших — дети.

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после четырех случаев заражения корью. Как рассказали в пресс-службе ведомства, новый очаг заболевания возник в семье, где живет ранее прибывшая из Таджикистана женщина.

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу подтверждает, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге зарегистрировано уже 4 лабораторно-подтвержденных случая кори, в том числе 2 случая у детей до 17 лет», — говорится в сообщении.

Все заболевшие помещены в инфекционные стационары.

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