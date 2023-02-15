Петербуржцы требуют от Смольного возместить ущерб за «засолку» обуви

Из-за реагентов, которыми посыпаются скользкие петербургские дороги, не в лучшем виде остаются ботинки и сапоги местных жителей. В городе уже готовят петицию о возмещении ущерба.

Зима с неубранными скользкими дорогами подходит к концу, но жители Петербурга приготовились к весенним проблемам — реагенты, которыми посыпают улицы, смешиваются со снежной жижей и пачкают обувь.

По этой причине на сайте Change.org появилась петиция, в которой местные жители просят Смольный возместить им ущерб за испорченную солью обувь. Об этом пишет издание «Табло СМИ».

«Это же логично — обувь была испорчена из-за администрации, значит и платить должны они. Я считаю, что людям нужно компенсировать не менее 70 % от стоимости товара», — отмечает автор обращения. При этом петербурженка допускает, что это правило должно касаться только новой обуви, которая «развалится через несколько дней».