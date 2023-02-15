Трассу А-120 вокруг Петербурга пообещали расширить уже в этом году

Санкт-Петербургское южное полукольцо начнут реконструировать в 2023 году. Федеральную трассу А-120 расширят с двух до четырех полос.

Федеральную трассу А-120 вокруг Петербурга расширят до четырех полос, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» журналистам агентства ТАСС. Работы по реконструкции начнут в 2023 году.

Главгосэкспертиза России уже выдала разрешение на проведение работ в районе Ленобласти: дорожники начнут модернизацию на участке между 64 и 106 км трассы. Всего за текущий год предусмотрено отремонтировать 6,27 км. Конкурс на поиск подрядчика запланировали провести в третьем квартале 2023 года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Петербурге началась реконструкция транспортного узла на въезде в Кронштадт. Рабочие приступили к подготовительным работам и развертыванию строительной площадки.