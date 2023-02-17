Дмитрий Нагиев отказался вести премию МУЗ-ТВ и высмеял артистов

Актер Дмитрий Нагиев ранее неоднократно вел церемонию вручения телевизионной премии в области популярной музыки. В этом году артисту также поступило предложение, однако тот от него отказался.

Более того, Нагиев высмеял канал, а заодно и певцов, которые номинированы. Фактически, в своем видеообращении он намекнул на то, что сейчас востребованы пробивные люди, а не талантливые.

«Я благодарю концерн МУЗ-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет. Но придет время, мы поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках», — сказал актер.

Ранее сообщалось, что еще в 2015 году математик Сидик Афган предсказал, что в 2023 году произойдет землетрясение в Турции. Как мы можем видеть, к сожалению, предсказание сбылось. Афган изобрел математическую формулу, которая позволяет ему рассчитывать различные глобальные события.