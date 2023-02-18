Уикенд по-петербургски: в МЧС предупредили о сильном ветре 18 февраля

В субботу, 18 февраля, петербуржцам придется противостоять сильному ветру. Сотрудники МЧС предупреждают, что его порывы достигнут 17 м/с.

Приятная субботняя прогулка по улицам Петербурга 18 февраля может омрачить традиционная непогода. Как сообщили в пресс-службе городского отделения МЧС, «петербургский бриз» будет дуть со скоростью до 17 м/с.

«…по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра, возможно разрушение ледового покрова. Выход на лед опасен», — также предупреждают спасатели. Напомним, что гулять по замерзшим рекам и каналам запрещено до 15 апреля.

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