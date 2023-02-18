Петербург признали лучшим для событийного туризма

Петербург стал лауреатом премии Russian Travel Awards. Северная столица оказалась лучшей в рамках событийного туризма, а занял второе и третье место в других категориях.

В Петербурге подвели итоги туристической премии Russian Travel Awards. Как рассказали в комитете по культуре, Северная столица оказалась лучшей в категории «Территория событийного туризма», а также заняла второе место как «Территория культурно-познавательного туризма» и третье – в номинации «Территория музейного туризма».

Ранее свои лучшие маршруты и места для путешествий представили 42 региона страны. Так, лучшей в гастрономической части оказалась Мурманская область, а лучшие музеи страны оказались в Нижегородской области.

Также Gazeta.spb сообщала, что залы ожидания в Пулково оказались неприспособленны к внутреннему туризму.

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