В Петербурге провели первую операцию при ахалазии у ребёнка

В Петербурге врачи провели сложную операцию для маленького пациента с тяжелым нервно-мышечным заболеванием.

В Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий провели эндоскопическую операцию при ахалазии у ребёнка. Как рассказали в комитете по здравоохранению, в Петербурге такое заболевание встречается в десятый раз, но операционное вмешательство ребенку выполнили в первый раз.

«Ахалазия — тяжелое нервно-мышечное заболевание. Оно характеризуется непроходимостью пищеводно-желудочного перехода (место, где пищевод впадает в желудок) и снижением тонуса пищевода, что приводит к прогрессирующему нарушению прохождения пищи по пищеводу», — рассказали в ведомстве.

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