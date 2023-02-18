Злостных прогульщиков-депутатов решили лишить мандатов в Петербурге

Депутатов, которые более более полугода отсутствовали на всех заседаниях без уважительной причины, предлагают лишать мандатов.

В Петербургском Законодательном собрании предложили лишать мандатов депутатов, которые не выполняют свои обязанности. Это касается тех, кто более полугода не появлялся на заседаниях без уважительной причины.

Как отметили в пресс-службе ЗакСа, инициативу прокурора Санкт-Петербурга и депутатов Всеволода Беликова и Дениса Четырбока поддержали в комитете по законодательству.

«… Есть у нас такие депутаты в муниципальном совете, которых найти не могут. Нет их на рабочем месте. Васильевский остров – яркий пример. Депутаты просто пропадают. После того, как у нас объявили спецоперацию – нет депутатов. Вполне понятно, куда они делись – уехали они», — отмечает парламентарий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, как россияне относятся к отдыху депутатов за границей в период СВО.

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