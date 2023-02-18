Стоимость строительства Большого Смоленского моста неожиданно выросла почти в четыре раза

Запланированные в 2022 году траты на строительство Большого Смоленского моста в наступившем году выросли почти в четыре раза: бюджет с 13 млрд вырос до 50 млрд рублей.

Смольный оценил стоимость строительства Большого Смоленского моста через Неву в 50 млрд рублей. При этом летом 2022 года в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) рассчитывали уложиться в 13 млрд рублей. Возросшие почти в четыре раза «аппетиты» заметили в РБК Петербург.

Новая переправа через Неву появится между мостом Александра Невского и Володарским мостом. Проектом предусмотрены шесть полос для транспорта, тротуары, велодорожка и трамвайные пути.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на мосту Александра Невского сделают выделенную полосу для трамваев. Нововведение введу на время ремонта станции «Ладожская».