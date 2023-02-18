Стоимость строительства Большого Смоленского моста неожиданно выросла почти в четыре раза

Запланированные в 2022 году траты на строительство Большого Смоленского моста в наступившем году выросли почти в четыре раза: бюджет с 13 млрд вырос до 50 млрд рублей.

Смольный оценил стоимость строительства Большого Смоленского моста через Неву в 50 млрд рублей. При этом летом 2022 года в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) рассчитывали уложиться в 13 млрд рублей. Возросшие почти в четыре раза «аппетиты» заметили в РБК Петербург.

Новая переправа через Неву появится между мостом Александра Невского и Володарским мостом. Проектом предусмотрены шесть полос для транспорта, тротуары, велодорожка и трамвайные пути.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на мосту Александра Невского сделают выделенную полосу для трамваев. Нововведение введу на время ремонта станции «Ладожская».

большой смоленский мост новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Стоимость строительства Большого Смоленского моста неожиданно выросла почти ...
Петербургских спортсменов попросят заниматься с ранеными участниками СВО
Татьяна Голикова: Петербург и Ленобласть стали одними из лидеров по ...
Злостных прогульщиков-депутатов решили лишить мандатов в Петербурге
Историей о выселении блокадника из собственного дома в Петербурге ...
В Петербурге начали искать виновных в участившихся пожарах в исторических ...
Советская актриса Людмила Абрамова умерла на 83-м году жизни
Смертельный «поцелуй» произошел между легковушкой и КамАзом на ...