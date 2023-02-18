Одну из старейших библиотек Петербурга открыли после капремонта

После капремонта на Гражданском проспекте открыли детскую и взрослую библиотеку имени Белинского. Из учреждения со столетней историей получился современный библиотечный центр.

Модернизация системы районных библиотек дошла и до Калининского района. Так, капитальный ремонт провели во взрослой и детской библиотеке имени Белинского, которая появилась в Петербурге ещё в 1900 году. За годы она поменяла много адресов, но в 1986 году «осела» на Гражданском проспекте.

Сквозь современный интерьер в зале проглядывает частичка прошлого — в медиатеке установили отреставрированный библиотечный дубовый шкаф, переживший блокаду.

«Петербург — лидер по созданию из книгохранилищ места проведения досуга. Лучшей в стране и одной из лучших в мире после завершения реконструкции стала библиотека имени Маяковского», — заключили в Смольном.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что во время зимней сессии интернет-трафик на сайты электронных библиотек вырос в два раза.