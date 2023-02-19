Здоровье членов семей мобилизованных проверят в двух районах Петербурга

В Петербурге организовали медосмотры для членов семей мобилизованных военнослужащих. Принимать пациентов будут как в городских, так и частных клиниках.

В Петербурге с 15 по 26 февраля проходит акция «Медицинский десант», в рамках которой специалисты-медики выезжают в военные городки, а в лечебных учреждениях города организованы приемы членов семей военнослужащих.

Как рассказали в пресс-службе «Единой России», в Приморском районе бесплатно посетить специалистов разного профиля смогут около 200 семей. В Кронштадтском районе также готовы принять членов семей мобилизованных, а также отправить детей и взрослых в санаторий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге задержали мобилизованного помощника гранатометчика, который сбежал из военной части. Ранее разыскиваемого «воина» судили по статье о наркотиках.