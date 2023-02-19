Генконсульство Нидерландов в Петербурге временно закрыли из-за нехватки персонала

С конца рабочего дня 20 февраля генконсульство Нидерландов временно прекратит работу в Петербурге. Такое решение обусловлено нехваткой сотрудников в ведомстве.

Из-за высылки из России большого количества нидерландских дипломатов и нехватки из-за этого персонала генеральное консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто после завершения рабочего дня в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Посольство Королевства Нидерландов Москве остается открытым для запроса виз (только на долгосрочное пребывание) и оказания консульской поддержки гражданам Нидерландов в России», — подытожили в генконсульстве.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге откроется генеральное консульство Киргизии. Такие ведомства уже есть в Екатеринбурге и Новосибирске.

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