Петроградскую АТС признали региональным памятником

Петроградская автоматическая телефонная станция на улице Ленина, 5 стала региональным памятником. Здание было построено в 1929—1933 годах.

Здание Петроградской автоматической телефонной станции (АТС), которое стоит на улице Ленина, признали региональным архитектурным памятником. Объект был построен в 1929—1933 годах в формах конструктивизма по проекту инженера-архитектора Георгия Гуревич-Гурьева.

«АТС состоит из двух разновеликих прямоугольных объёмов, расположенных под острым углом друг к другу и соединённых пристройкой. Подлинные конструктивные элементы и архитектурные детали сохранились до наших дней», — отметили в городской администрации.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что доходный дом купца второй гильдии Федора Рыбина на улице Ленина, 19 также получил статус памятника регионального значения.

здание-памятник новости СПб


 

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