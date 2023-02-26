В Ленобласти горит склад химпродукции

В Ленинградской области пожарные горит помещение АО «Химик» в Лужском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти ликвидируют пожар в помещении АО “Химик” в Лужском районе, производящем товары бытовой химии», – сообщили в официальном telegram-канале областного кабмина.

Согласно имеющейся информации, возгорание произошло на складе, где хранилась готовая продукция. Пламя распространилось на площадь в 100 квадратных метров. Отмечается, что пожар получил повышенный ранг сложности.

На месте происшествия работают пожарные части ГКУ «Леноблпожспас» вместе с коллегами из МЧС России. К 16:00 пожар был успешно локализован.

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