Заменить ушедшую с финансового рынка услугу бесконтактной оплаты помогут платежные стикеры

Заменить ушедшую с финансового рынка услугу бесконтактной оплаты помогут платежные стикеры
Фото: pxhere

Московский кредитный банк (МКБ) сделал апгрейд платежей «в одно касание», предложив своим клиентам платежные стикеры. Они предназначенные для оплаты в «одно касание» со смартфона, призваны заменить бесконтактную оплату, недоступную для владельцев iPhone в России после ухода Visa и Masterсard

Как это работает? Платежный стикер – это миниатюрная дебетовая карта, которую можно приклеить на мобильное устройство и оплатить покупку. Также можно снимать деньги через банкомат, всего лишь приложив стикер к нему и введя пин-код. Для безопасности платежного стикера работает система пин-кодов, который можно установить через мобильный или интернет-банки. Устройство работает на базе платежной системы «Мир».

«Стикер можно будет наклеить на любой смартфон или к любой другой поверхности и оплачивать покупки привычным способом — прикладыванием телефона к терминалу. Технология призвана повысить уровень удобства и комфорта клиентов в ежедневных платежах и заменит оплату через Apple Pay или Google Pay. С учетом всех этих факторов мы прогнозируем высокий интерес клиентов к данному продукту», — отметил Алексей Охорзин, руководитель блока розничного бизнеса МКБ.

бесконтактная оплата мкб Московский кредитный банк платежная система мир


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Рабочая неделя в Петербурге началось с красивых видов и 8-балльных пробок
Вынужденная мера: в Пулково экстренно сел военный самолет
Заменить ушедшую с финансового рынка услугу бесконтактной оплаты помогут ...
ЛДПР призвала волонтеров страны объединиться в движение «Плечом к ...
Домушники из Ленобласти обогатились валютой
Пенсионерка в Петербурге потеряла полмиллиона из-за мошенников
Клуб на Кондратьевском проспекте хотели подорвать
Петербурженка спасла лжедочь