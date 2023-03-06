Заменить ушедшую с финансового рынка услугу бесконтактной оплаты помогут платежные стикеры

Московский кредитный банк (МКБ) сделал апгрейд платежей «в одно касание», предложив своим клиентам платежные стикеры. Они предназначенные для оплаты в «одно касание» со смартфона, призваны заменить бесконтактную оплату, недоступную для владельцев iPhone в России после ухода Visa и Masterсard
Как это работает? Платежный стикер – это миниатюрная дебетовая карта, которую можно приклеить на мобильное устройство и оплатить покупку. Также можно снимать деньги через банкомат, всего лишь приложив стикер к нему и введя пин-код. Для безопасности платежного стикера работает система пин-кодов, который можно установить через мобильный или интернет-банки. Устройство работает на базе платежной системы «Мир».
«Стикер можно будет наклеить на любой смартфон или к любой другой поверхности и оплачивать покупки привычным способом — прикладыванием телефона к терминалу. Технология призвана повысить уровень удобства и комфорта клиентов в ежедневных платежах и заменит оплату через Apple Pay или Google Pay. С учетом всех этих факторов мы прогнозируем высокий интерес клиентов к данному продукту», — отметил Алексей Охорзин, руководитель блока розничного бизнеса МКБ.