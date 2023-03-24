Стало известно, как распознать гиповитаминоз

Сезонный недостаток витаминов в организме приходится на зиму и весну. Что касается весной, то удар обычно приходится отбивать в марте.

Как пишет телеканал 360, чаще всего люди с гиповитаминозом испытывают усталость, сонливость и в целом проблемы со сном. Кроме этого, страдает и наше пищеварение, люди могут заприметить проблемы с аппетитом.

Что касается аппетита, то он он резко меняется от переедания в сторону полного нежелания есть. Утомление же приходит гораздо быстрее обычного, работоспособность снижается совсем.

Чтобы как-то исправить ситуацию, лучше отказаться от употребления сладкого и начать добавлять в свой рацион фрукты. Также не будет лишним забыть про жирную кисломолочную пищу.

Кроме этого, можно ограничить себя в употреблении мучного и фастфуда. А вот, напротив, не будет лишним употреблять картофель, свеклу, морковь.