В Петербурге подрастает статистика детских суицидов

Сегодня, 5 апреля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Петербурга. На нем с докладом выступила уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Она рассказала, что за последний год статистика детских суицидов в городе заметно возросла. Так, в 2020 году было 154 попытки, погибло 20 детей. В 2021 году количество попыток увеличилось до 219, а скончались 34 ребенка, отметила она на заседании.

По мнению Анны Митяниной, такая динамика настораживает.

Ранее сообщалось, что на этом же заседании депутат ЗакСа Марина Шишкина заявила, что хочет покинуть пост.

Она рассказала, что будет принимать участие в новом политическом проекте, а вот с поста зампредседателя городского парламента хочет уйти. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.