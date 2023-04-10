Петербург встрял в семибалльные пробки

По данным на утро, 10 апреля, жителям Петербурга можно пожелать только огромного терпения. Город уже встрял в серьезные семибалльные пробки. Отметим, что это на 1-2 балла больше, чем обычно в это время.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участках КАД уже несколько дорожно-транспортных происшествий, из-за которых в городе образовались многокилометровые заторы.

Надолго можно встрять вблизи Большого Обуховского моста — рядом с ним вовсю ведутся дорожные работы. Тяжеловато придется и тем, кто решил проехаться вблизи развязки с Мурманским шоссе — там фиксируется аж четыре аварии.