Ташкент может переманить промышленников из Петербурга

Кажется, Узбекистан начал готовить почву для российских промышленников. Сейчас чиновники правительства Санкт-Петербурга находятся в Ташкенте. Там проходит выставка «Иннопром. Центральная Азия». Сейчас там презентован отдельный технопарк, в котором смогут локализоваться производства именно из России. Интересно, что для российских компаний также создали довольно-таки лояльные условия размещения.

Как пишет Мойка78, вроде как конкретно Смольному переживать незачем. Ташкент планирует в первую очередь развивать активное партнёрство с республикой Татарстан. Глава республики уже даже проводил несколько бизнес-миссий на площадке. Вот только стоит осознавать, что Узбекистан готов предложить довольно привлекательные условия. Например, здесь предлагается производственное помещение в аренду, при этом по цене, мягко говоря, сказочной — 32 тысячи сумм или 200 рублей. Особенно, если сравнивать её с Петербургом.

Фактор недвижимости – всё-таки довольно значимый, а значит вполне может переманить промышленников из Петербурга в Ташкент.