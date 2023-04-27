В Кировске задержали подозреваемого в разбое

Полицейские Кировского района Ленобласти поймали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по городу в своих социальных сетях, а именно в Telegram канале.

По имеющейся информации, все случилось с 25 апреля днём. В этот день в полицию пришел 41-летний житель города кировской Ленобласти. Он рассказал, что в парадной дома на него напали.

Как установили полицейские, малознакомый для пострадавшего мужчина стал угрожать ножом, после этого сорвал поясную сумку с пострадавшего и сбежал. В этой поясной сумке была банковская карта, которая принадлежала супруге пострадавшего.

После этого сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье о разбое. Уже на следующий день, 26 апреля, в ходе розыска в этом же городе задержали 38-летнего не работающего местного жителя. У него изъяли похищенное, передает пресс-служба министерства.