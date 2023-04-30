Петербург проиграл Москве в борьбе с коронавирусом

Коронавирус продолжает распространяться по России и заражать все большее количество людей. Сейчас вирус перестал остро беспокоить россиян, но ситуация все еще остается нестабильной.

По состоянию на воскресенье, 30 апреля, в России госпитализировали 424 человека с подтвержденным COVID-19. Показатель снизился на 53,9% в сравнении с прошлым днем.

Всего по стране подтвердили 5 342 случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки от этой болезни скончалось 34 человека. Такие данные представлены на портале стопкоронавирус.рф.

С ковидом борются по всей России, включая две столицы. При этом сейчас Санкт-Петербург значительно проигрывает Москве в борьбе с вирусом. В северном городе за сутки выздоровели только 32 человека, когда в официальном главном городе страны этот показатель достиг уже 96 человек.

При этом случаев заражения коронавирусом в Петербурге тоже выявили больше, чем в Москве: 98 против 95.