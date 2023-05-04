В Петербурге проложат четырехполосную дорогу для инноцентра

На юге Санкт-Петербурга появится четырехполосная дорога протяженностью в полтора километра. Ее проведут специально для инновационного центра «ИТМО Хайпарк».

Как сообщает Табло, трассу проложат от развязки Киевского шоссе на Кондакопшино до границы Санкт-Петербурга. Ко всем запланированным работам уже постепенно приступают, подготовка ведется полным ходом.

Дополнительно на дорожном объекте построят тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта. Трассу оборудуют всем, что требуется для удобства петербуржцев.

Также ранее обсуждалось и строительство новой дороги в Московском районе. Этот вопрос пока остается открытым, но к нему планируют вернуться через некоторое время.

Проектирование данного участка дороги планово уже обговорили местные власти. Здесь могут проложить порядка километра трассы на улице Чернышева до Дизельного проезда.

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