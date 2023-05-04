Будущее Пулково может пострадать из-за неудачного телефонного разговора совладельца

В сеть слили телефонные разговоры совладельца корпорации AEON и ряда российских аэропортов Романа Троценко. На записи слышно, что бизнесмен негативно высказывается о России. Сейчас идет проверка подлинности аудиофайла.

Активы участника списка Forbes локализованы в Санкт-Петербурге. К Пулково прямого отношения слитый аэропортный магнат не имеет. Предприниматель только косвенно связан с местным аэропортом. Троценко «отхапал» себе «кусок» грузового терминала Пулково.

Как сообщает Мойка78, также Троценко в Петербурге развивает молочный бизнес. Отдельно находчивого предпринимателя в последнее время связывают с освоением Северного морского пути через компанию «Северная звезда».

Пока непонятно, как неудачный разговор по телефону скажется на самом Романе Троценко и его детищах. Есть вариант, что часть бизнеса ему придется «перекинуть» на коллег. Судьба того же Пулково неизвестна.