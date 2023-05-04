Воздушное шоу на 9 мая отменили в Петербурге

В Санкт-Петербурге традиционный парад в честь Дня Победы 9 мая пройдет без излюбленного воздушного шоу. Полеты отменили в целях безопасности населения.

Сейчас на территории города действует полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Александр Равин на пресс-конференции в ТАСС.

Другие меры безопасности во время празднования Дня Победы в северной столице тоже будут усилены. Весь день будут вестись рейды по предотвращению нарушений.

Сам парад запланирован на период с 10:00 до 12:00. Он пройдет на Дворцовой площади, где по традиции соберутся петербуржцы всех возрастов, туристы и ветераны военных действий.

Праздничный артиллерийский салют все же состоится. Он назначен на 22:00 у стен Петропавловской крепости.