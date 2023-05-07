Движение трамваев по популярным маршрутам в Петербурге закроют с 10 мая

В Санкт-Петербурге с 10 мая внесут корректировки в работу трамваев по маршрутам №51, 57 и 100. Изменения будут действовать из-за ремонта трамвайных путей на участке улицы Руставели от проспекта Луначарского до проспекта Науки.

Движение трамваев по маршрутам №51 и 57 полностью закрыли на время ремонта путей. Трамвай №100 будет ходить от конечной остановки «Придорожная аллея» по проспекту Энгельса до конечной остановки «Проспект Луначарского». Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Чтобы минимизировать возникшие трудности, для петербуржцев на автобусном маршруте №272 добавили временные остановки. Теперь этот рейс будет ходить через «Вещевой рынок «Гражданский» и «Проспект Луначарского».

Дату завершения работ ориентировочно назначили на 15 августа. При этом ситуация еще может измениться.

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