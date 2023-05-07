Первую в России библиотеку с допреальностью откроют в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ноябре 2023 года планируют открыть уникальную библиотеку. Она будет оснащена технологией автоматизированного поиска. Такой нет еще нигде по России.

В библиотеке можно будет простроить себе маршрут до нужного стеллажа с помощью дополненной реальности в телефоне. Такая идея возникла уже давно. Поводом к ее воплощению стало то, что пока библиотекари тратят слишком много времени на поиск книги с посетителями. Система AR значительно все упростит.

Также в библиотеке разработают концепцию третьего места: платформу коворкингов и зон для отдых. Вместо привычной библиотечной тишины здесь будет играть музыка, а посетители смогут развлечь себя экранами с нейросетью. Об этом рассказала руководитель библиотечно-культурного центра (БКЦ) «Нота» Виктория Курачева, пишет ТАСС.

Дополнительно будет оборудовано и крыло для детей.