Петербург оказался самым популярным городом для путешествий на День Победы

В России в 2023 году продолжается развитие внутреннего туризма. Санкт-Петербург всегда находится в числе популярных направлений для путешествий. На период выходных ко Дню Победы город на Неве оказался самым востребованным местом для отдыха у российских туристов.

В пользу Петербурга выбор сделали сразу 18% путешественников. Чаще всего гости решают провести в северной столице России пять дней подряд.

Остальные голоса разделились между другими городами России. Второе место поделили между собой Москва и Волгоград, а третье досталось Калининграду. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по туризму Санкт-Петербурга.

Даже в мае погода в Петербурге продолжает бушевать. Недавно здесь пошел снег, но и это не мешает туристам любоваться красотами города. На 9 мая в культурной столице для всех желающих разработана внушающая программа с концертами и парадами.