Стали известны причины смерти Александра Тютрюмова

Причиной смерти знаменитого актера из Санкт-Петербурга Александра Тютрюмова назвали серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина скончался на 65-м году жизни в хирургическом отделении Мариинской больницы в северной столице.

К смерти звезду сериала «Убойная сила» привел воспалительный процесс внутренних органов. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам дочери актера, заслуженный артист России никогда серьезно не жаловался на здоровье. Несмотря на это, накануне смерти он почувствовал сильную боль и обратился за помощью к врачам. Спасти мужчину не удалось, и через некоторое время он скончался.

Известие о смерти Александра Тютрюмова всерьез встревожило как любителей российского кино, так и коллег актера по съемкам.

Ранее сообщалось, что дату прощания с именитым актером из Санкт-Петербурга уже назначили.