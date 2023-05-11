МДТ Петербурга могут реабилитировать? Суд вернул материалы по делу

В Санкт-Петербурге продолжается разбирательство с нарушениями санитарных правил со стороны Академического малого драматического театра — театра Европы. Сейчас Куйбышевский районный суд вернул материалы дела по КоАП.

Материалы вернули истцу, поскольку в них содержатся нарушения, которые мешают рассмотрению дела. Выяснилось, что в протоколе указан перечень выявленных нарушений. При этом нет информации, что за нарушения нашли в театре и чем именно они угрожают жизни россиян.

Предоставленные протоколы придется переделать, если дело вновь решат рассмотреть.

Истец требовал применить более строгие меры наказания в виде административного приостановления деятельности МДТ. Это придется аргументировать конкретными фактами. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Разбирательство продолжится и дальше. Пока неясно, какой исход стоит ожидать театру.