Ипотечные каникулы: что это такое и кому подойдет

Чаще всего от ипотеки хочется поскорее избавиться: выплатить и забыть. И все же существуют ситуации, при которых наоборот нужно поставить кредит «на паузу». Для этого существуют ипотечные каникулы.

Такая отсрочка по оплате ипотеки предоставляется россиянам уже с 2019 года. Максимально каникулы можно оформить на полгода, а потом к обязательным выплатам придется вернуться.

Ипотечные каникулы могут оформить те россияне, у которых больше чем на 30% снизился доход, а плата за кредит больше половины остатка зарплаты. Чтобы подтвердить критичную ситуацию, нужно предоставить справку о доходах. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Доступна программа и для тех, у кого неожиданно появился иждивенец. В таком случае доход может быть снижен только на 20% и ниже. Здесь требуется, чтобы у плательщика был всего один объект недвижимости.

Отдельно попадают под программу граждане, которые проходят срочную службу или службу по контракту. Повезло и их родственникам: те тоже имеют право на ипотечные каникулы.

Для оформления отсрочки размер кредита не должен превышать 15 миллионов рублей. Также стоит учитывать, что ипотечные каникулы можно оформить только один раз. Второго такого шанса не будет, так что к решению следует подойти ответственно.