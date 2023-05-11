Петербургские активисты отстояли особняк Салтыковой

В Санкт-Петербурге череда скандалов вокруг Дома Салтыковой закончилась положительно для горожан. Здание, расположенное по улице Большой Морской, сохранят: градозащитники победили.

Особняк Салтыковой хотели снести. В суд был направлен соответствующий иск, где просили вывести здание из-под охраны для этих целей. Под раздачу попали бы все дворовые корпуса здания, но иск признали недействующим. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Петербургские активисты уже успели порадоваться, что смогли спасти важный архитектурный объект. Особняк Салтыковой остается важным элементом в жизни всех горожан, так что его снос мог вызвать серьезные возмущения в северной столице.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на торги на 5 июня выставили отдельные здания и помещения Апраксина двора.