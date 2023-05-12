В Эрмитаже проходит выставка памяти Зайцева и Юдашкина

После смерти именитых российских законодателей моды Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже открылась памятная выставка. Ее разместили в центре «Старая деревня».

На выставке представили работы модельеров, которые те создали за огромный период времени: с 1987 по 2013 год. Экспонаты хранятся в собрании музея и относятся к коллекциям haute couture и prêt-à-porter de luxe.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что и Зайцев, и Юдашкин имели хорошие отношения с музеем. Такая выставка после их кончины стало своеобразным знаком благодарности в сторону модельеров, пишут РИА Новости.

Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин ушли из жизни в конце апреля — начале мая 2023 года. До этого в Эрмитаже уже проходила демонстрация их работ. Еще в 2016 году гостям музея представили выставку «Вячеслав Зайцев в Эрмитаже».